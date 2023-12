Se não fosse pelo Eduardo, PSB iria com Paulo Serra, diz França

Ministro da Micro e Pequena Empresa e uma das principais lideranças nacionais do PSB, Márcio França disse que se o partido não tivesse apostado as fichas na candidatura à Prefeitura de Santo André do vereador Eduardo Leite (PSB), a tendência da sigla seria caminhar com o nome que o tucano apresentará ao eleitorado no ano que vem.

Em entrevista exclusiva ao Diário, França classificou a candidatura de Eduardo como “prioridade” e que, depois da pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na Capital, o projeto de Santo André é o mais importante do partido.

“O Paulinho (Paulo Serra) é um prefeito bem-sucedido, bom prefeito, reeleito com grande margem de votos e, naturalmente, ele quer conduzir o processo (de sucessão). É da política. Mas temos de conciliar os interesses nossos. Se a gente não tivesse o nome do padrão do Eduardo Leite, era capaz (de haver a composição). Mas temos aqui e o Eduardo é uma prioridade nacional do PSB”, assegurou o ministro. “Salvo engano, depois da Tabata, é a maior cidade do Sudeste que vamos disputar. Não é pouca coisa. O Eduardo tem uma incumbência que não é simples, e ele sabe disso.”

França não escondeu o otimismo com a candidatura de Eduardo Leite. Citou pesquisas que apontam o vereador andreense como um dos players protagonistas da eleição e até mesmo falou haver espaço para construção de uma frente de esquerda com o PT, com Eduardo encabeçando o projeto, numa reedição invertida da parceria nacional, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

“Acredito que esse diálogo (de composição com forças da esquerda) será feito. Estamos super abertos a qualquer conversa. Os números de hoje indicam um favoritismo do Eduardo, uma candidatura bem robusta. Acho que o PT não terá dificuldade de compor”, pontuou. “Temos de compreender que (o PT) é o maior partido do Brasil, é um Flamengo. Mas eles também sabem que não podem querer tudo sem ter nada de volta.”

Em Santo André, o PT recentemente aprovou o nome da ex-vereadora Bete Siraque como pré-candidata do partido. O petismo foi a casa de Eduardo Leite – por onde ele se elegeu para três mandatos – e também o local onde seu pai, Antônio Leite, era um dos principais quadros políticos. Eduardo Leite saiu da legenda após uma controversa entrevista na qual listava qualidades de Paulo Serra, a quem o PT faz oposição.

OUTRAS CIDADES

França ponderou que o PSB trabalhará para resgatar o protagonismo que já teve no Grande ABC. O partido comandou a Prefeitura de São Bernardo com William Dib (entre 2003 e 2008), também geriu Diadema com Gilson Menezes (de 1997 a 2000), Mauá com Atila Jacomussi (de 2017 a 2020) e Ribeirão Pires com Adler Kiko Teixeira (de 2017 a 2020).

Ele admitiu que há parceria acertada para apoio às tentativas de reeleição de José de Filippi Júnior (PT) em Diadema e Marcelo Oliveira (PT) em Mauá, que está encaminhada a candidatura de Akira Auriani (PSB) à Prefeitura de Rio Grande da Serra e que tem adiantada a conversa para que Amigão D’Orto (PSB) seja vice de Gabriel Roncon (Cidadania) em Ribeirão Pires.

“No Grande ABC, estamos bem compostos, com uma dúvida pontual aqui ou ali”, sintetizou.

MARCELO LIMA FOI INJUSTIÇADO, AFIRMA MINISTRO