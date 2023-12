Charge - 17 de dezembro de 2023

A Câmara de São Caetano aprovou, no apagar das luzes de 2023, projeto enviado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais. O novo departamento inclui a criação de 23 cargos, dos quais 16 em comissão. Isso significa que 69% dos funcionários serão indicados pelo chefe do Executivo. Dezessete dos 19 vereadores deram aval à proposta na mesma sessão que aprovou a extinção da Fundação Anne Sullivan, que atendia crianças e jovens com deficiência e tinha orçamento previsto de R$ 8,5 milhões para 2024. O novo órgão, por sua vez, terá orçamento de R$ 5,5 milhões.