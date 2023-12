Josué e Seedorf discutem durante duelo entre São Paulo e Milan em jogo festivo no Morumbi

O que era para ser uma festa no Morumbi, neste sábado, ficou marcado também por muita raça de alguns jogadores. Especialmente, Josué e Seedorf. Os rivais se desentenderam após a entrada forte do ex-São Paulo no holandês do Milan. O jogo era comemorativo aos 30 anos do bicampeonato mundial do time tricolor. Kaká e Cafu jogaram por ambas equipes.

O lance ocorreu já nos acréscimos do segundo tempo. As duas parciais tiveram apenas 30 minutos de duração. À esta altura, o jogo já estava 4 a 1 para o São Paulo, com Dodô marcando três vezes e Válber uma vez. Ricardo Oliveira descontou para os italianos.

Muitos dos que estiveram em campo estão há bons anos fora dos gramados. Cabelos brancos e corpos acima do peso marcaram a pouca disposição física. Mas não para Josué. Nem para Seedorf. Quando o jogo já estava caminhando para seu fim, os dois quase vieram às vias de fato. A turma do deixa disso teve de agir prontamente. Confira o lance:

Depois da partida, em zona mista, Josué justificou a entrada e o desentendimento com o colega. "Eu acho que ele se irritou porque no segundo tempo ele não conseguiu jogar", disse.