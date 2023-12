Netanyahu diz que morte de reféns partiram seu coração; campanha militar é mantida

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou em um discurso que a morte de reféns israelenses baleados por engano por tropas de Israel na Faixa de Gaza partiram seu coração e "partiram o coração de toda a nação". As vítimas levantavam bandeiras brancas e estavam sem camisa quando foram alvejadas.

O primeiro-ministro não indicou, apesar da morte dos reféns, que haverá qualquer mudança na intensa campanha militar de Israel.

"Estamos empenhados como sempre em continuar até ao fim, até desmantelarmos o Hamas, até devolvermos todos os nossos reféns", disse.

A revolta pelos assassinatos deverá aumentar a pressão sobre o governo israelense para renovar as negociações mediadas pelo Catar com o Hamas sobre a troca de mais cativos restantes.

Um alto funcionário do Hamas, Osama Hamdan, reiterou que não haverá mais libertações de reféns até que a guerra termine e Israel aceite as condições do grupo militante para uma troca. Netanyahu disse que Israel nunca concordaria com tais exigências.