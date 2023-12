Marcos Mion relembra participação de Silvio Santos em vinheta de fim de ano da Globo

Marcos Mion relembrou uma participação de Silvio Santos em vinheta de fim de ano da Globo durante o Caldeirão Com Mion deste sábado, 16.

"Um beijo enorme para o Silvio Santos. Uma salva de palmas para um dos maiores da história do nosso País, um dos maiores comunicadores que a gente teve o prazer de ver no ar", destacou o apresentador.

No quadro TV Teca, foi exibido um trecho da primeira vinheta de fim de ano da Globo com a famosa música Um Novo Tempo ("Hoje é um novo dia..."), em 1971. Cauã Reymond, um dos participantes do quadro, teve que responder "Qual apresentador da Globo estava ao lado do Chacrinha nessa vinheta de fim de ano?".

Após revelar a figura de Silvio Santos, Mion disse: "Muita gente não sabia disso. Quem trabalha na Globo, conhece a história da TV, sabe que o Silvio Santos trabalhou na Rede Globo por muitos anos, antes de ter a sua própria emissora. O Programa Silvio Santos foi sucesso na Globo aos domingos entre 1965 e 1976."

Na última terça-feira, 12, Silvio Santos comemorou seu aniversário de 93 anos, e apareceu em vídeo ao lado de fãs.