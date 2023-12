Após dois meses, Sevilla demite técnico Diego Alonso

O Sevilla demitiu o técnico Diego Alonso depois da derrota por 3 a 0 sofrida diante do Getafe, neste sábado, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O treinador uruguaio ficou pouco mais de dois meses na função. Depois de 16 rodadas, o time soma apenas 13 pontos e está bem perto da zona de rebaixamento (só ganha do Cádiz e Celta de Vigo, que têm a mesma pontuação, pelo saldo de gols)

Sob o comando de Alonso, o Sevilla não vence há oito jogos no Espanhol e perdeu todas as quatro partidas da Liga dos Campeões, terminando em último lugar no Grupo B, que tinha Arsenal (Inglaterra), PSV (Holanda) e Lens (França). O uruguaio chegou na primeira quinzena de outubro para substituir José Mendilibar, que levou o clube ao título da Liga Europa na última temporada.

As duas vitórias sob o comando de Alonso foram contra rivais de divisões inferiores na Copa del Rey. O treinador uruguaio não deu a habitual coletiva de imprensa pós-jogo, nesse sábado. O diretor esportivo do Sevilla, Víctor Orta, disse que o clube "tentaria contratar um novo treinador o mais rápido possível".

O Sevilla visita o Granada na terça-feira em um clássico regional da Andaluzia, antes de enfrentar o Atlético no próximo sábado, para disputar um jogo que foi adiado para setembro devido ao mau tempo.