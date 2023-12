Polícia confirma sequestro de cônsul do Reino Unido no Equador

A política do Equador confirmou neste sábado, 16, o sequestro do cônsul honorário do Reino Unido, Colin Armstrong. O fato ocorreu durante a madrugada nas províncias de Los Rios, cerca de 177 quilômetros de Quito, informou a instituição na rede social X.

A polícia não forneceu detalhes do fato "para não interferir nas investigações", mas informou que unidades especializadas realizam tarefas operacionais de investigação na zona do sequestro.

De acordo com a imprensa local, o cônsul foi sequestrado na cidade de Baba, onde tinha uma fazenda. O Equador tem atravessado uma onda de insegurança e violência que vem em ascensão nos últimos anos. Segundo as autoridades, o crescimento do problema ocorre devido às atividades envolvendo grupos de crime organizado vinculados ao narcotráfico.

A influência dessas organizações criminosas que atuam com bandos locais e que disputam territórios para suas atividades ilícitas provocou aumento de roubos, sequestros, extorsões e todo tipo de delito, segundo as autoridades.