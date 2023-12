Projeto social de Santo André garante Natal a 1.200 crianças

A alegria do Natal chegou mais cedo para as crianças da Vila João Ramalho, em Santo André. Neste sábado (16), voluntários do projeto social Adote, da instituição Renovo, entregaram kits personalizados para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social na região. A ação de solidariedade segue até hoje e, durante os dois dias, 1.200 crianças serão contempladas com sacolas natalinas, com roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal e brinquedos.

A iniciativa, que ocorre há 17 anos no bairro, conta com o apoio de 100 voluntários da instituição, que realizam o cadastramento e pré-seleção das crianças beneficiadas, organização do evento de entrega, e apadrinhamento dos pequenos. Além deles, outras pessoas do município, como fiéis da Assembleia de Deus, da Igreja Católica e de pequenas empresas colaboram financeiramente para a produção dos kits natalinos.

Os quatro filhos de Aline Santana dos Santos, 36 anos, receberam os presentes na manhã deste sábado. Desempregada, a baiana de Ilhéus, que mora há cinco anos em Santo André, contou que não teria condições de comprar roupas e brinquedos para as crianças, já que sua única renda é o benefício do Bolsa Família, dinheiro que utiliza para pagar as contas da casa.

“Essa entrega fez toda a diferença no nosso fim de ano, porque agora os meus filhos terão roupa nova para passar as festas, e brinquedos para se divertir. Não conseguiria comprar nada para eles, as coisas estão bem difíceis, mesmo com o benefício, ainda preciso de ajuda para poder alimentar as crianças”, desabafou Aline.

Membro da entidade Renovo, o vereador de Santo André Edilson Santos (PV) explica que outras unidades da igreja se unem para ajudar a Vila João Ramalho por conta da realidade de extrema pobreza do local.

“É uma região muito carente, sem acesso a alguns serviços básicos. As famílias que vivem aqui precisam de assistência, por isso a igreja realiza diversas ações sociais aos fins de semana e em outras datas. Neste ano, aumentamos o número de crianças beneficiadas, e conseguimos chegar a 1.200, enquanto em 2022 foram 1.000. Nosso desejo é ampliar ainda mais para alcançar todos que precisam”, afirmou o vereador.

Durante o evento, a pastora e idealizadora da iniciativa, Ana Valéria Ribeiro, 57, se emocionou por conta do número de crianças atendidas nesta edição. Segundo afirma, a ação de apadrinhamento no local começou em 2006, com apenas 20 beneficiados.

“Olhava para aquelas crianças na rua, brincando com papelão, e pedia a Deus para ter condições de ajudá-las. Sozinha não conseguia, e assim foi crescendo o número de voluntários. Essa ação é de acolhimento e prevenção, queremos cuidar da infância desses jovens para que eles tenham um futuro longe da criminalidade”, pontuou a pastora.