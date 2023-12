Santo André inaugura escola em tempo integral no Jardim Alzira Franco

A Prefeitura de Santo André entregou neste sábado (16) a nova Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Jardim Alzira Franco, que vai atender 126 crianças na região do segundo subdistrito. O equipamento público se torna o primeiro com funcionamento em tempo integral implementado na cidade.

A Emeief Jardim Alzira Franco passou por uma ampliação, que contemplou instalação de cobertura, novas estruturas, revestimento, paisagismo, novas instalações hidráulicas e elétricas e acessibilidade, novos mobiliários e pátio coberto. O valor do investimento do município para realização das intervenções foi de R$ 2,1 milhões. O colégio iniciará o atendimento escolar aos alunos já no próximo ano, a partir de 6 de fevereiro.

A nova Emeief faz parte do Complexo Educacional Profª Cleide Bauab Eid Bochixio, que abriga ainda as creches Guaratinguetá I e II. A escolha do nome é uma homenagem à ex-secretária municipal de Educação, que também atuou como adjunta na Secretaria da Educação do Estado, e morreu em dezembro de 2022.

“Esta entrega tem uma enorme representatividade, e também é uma grande homenagem a essa pessoa que, sem sombra de dúvidas, foi responsável para que pudéssemos zerar as filas em creches, qualificar as equipes e ter um dos melhores ensinos do País, tudo isso graças a essa semente que a Cleide plantou em nossa cidade. Devemos muito a este grande nome da educação”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB) na inauguração da Emeief.

INVESTIMENTOS

Desde 2017, a Prefeitura de Santo André realizou diversas inaugurações de equipamentos educacionais. Foram entregues o Cesa (Centro Educacional de Santo André) Jardim Irene; as Escolas Parque Cata Preta, Parque Erasmo Assunção, Santo Alberto e Palmares; a reinauguração do Caem (Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar) no bairro Silveira; reinauguração do Nanasa (Núcleo de Natação Adaptada de Santo André), no bairro Jardim; reinauguração da Sabina, na Vila Eldízia; e a ampliação de 23 para 31 salas de recursos multifuncionais (localizadas dentro de escolas da rede municipal.

Foram inauguradas ainda dez creches em Santo André: Cata Preta, no bairro Cata Preta; Padre José Mahon – Mirante II e Padre Alfredinho, ambas no Jardim do Mirante; Guaratinguetá I e Larah Santos Campos – Guaratinguetá II, no Jardim Alzira Franco; Eloá Cristina Pimentel da Silva e Padre Attilio Taricco, no Jardim Santo André; Jardim Rina, no bairro de mesmo nome; Edson Felix dos Santos Bigodinho – Jorge Beretta, no Parque Erasmo Assunção, e Profª Iara Balieiro Lima, no Tamarutaca.

A rede ainda contou com a municipalização de 17 escolas (todas Emeiefs): Dr. Alberto Francia Gomes Martins, Professor Antônio de Campos Gonçalves, Professor Benedito Gomes de Araújo, Camilo Pedutti, Carlos Vicente Cerchiari, Professor Celestino Bourroul, Professor Ennio Mario Bassalho de Andrade, Professor Felipe Ricci de Camargo, Professora Francisca Helena Furia, Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes, Professora Hermínia Lopes Lobo, Papa João XXIII, Professor Joaquim de Carvalho Terra, Professor José Augusto Leite Franco, Dr. Júlio Pignatari, Professor Paulo Sinna e Reverendo Simão Salém.