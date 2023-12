Fátima Bernardes revela que não sente saudades de apresentar o Jornal Nacional: Eu estou ótima

Fátima Bernardes de volta à bancada do Jornal Nacional? A apresentadora jogou um balde de água fria em quem ainda tinha esperança de vê-la no principal jornal da TV Globo.

Durante o programa Assim Como A Gente, no canal GNT, a jornalista recebeu Ivete Sangalo para conversar sobre vida profissional e pessoal. Ao ser questionada por uma pessoa da plateia se sentia saudades de apresentar o Jornal Nacional, Fátima foi direta:

- Não sinto saudade do JN porque eu assisto sempre, então não dá pra ter saudade. Como espectadora, eu estou ótima.

A jornalista explicou que tomar a decisão de sair da apresentação do jornal durou muito tempo e foi pensada:

-Sou uma pessoa que pensa muito no que vou fazer, quando tomei a decisão de sair do Jornal Nacional, que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil, porque é um lugar almejado, desejado, um posto pelo qual eu também lutei, não foi fácil. Mas eu fiquei lá por 14 anos e eu pensei: eu acho que esse ciclo também tá fechando aqui. Eu posso abrir outras portas.

Em outro momento do programa, Fátima conversou com Ivete sobre o fato de ambas se relacionarem com homens mais novos.

Ivete tem 51 anos de idade, enquanto seu marido, Daniel Cady, 38 anos.

Já Fátima completou 61 anos de idade em setembro e seu companheiro, Túlio Gadêlha tem 36.

A jornalista revelou que ficou surpresa com a repercussão do seu relacionamento:

-Eu não imaginava que tão rapidamente, no primeiro dia que eu saísse com uma pessoa, todo mundo ficasse sabendo. A gente foi um pouco atravessado por isso, porque ele não sabia a minha idade e nem eu a dele, sabia que tinha uma diferença muito grande.