Atlético de Madrid leva 2 a 0 do Bilbao e perde chance de se aproximar dos líderes do Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de entrar na briga pelo título do Campeonato Espanhol ao levar 2 a 0 do Athletic Bilbao, neste sábado, no estádio San Mamés, em Bilbau, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, acirrou ainda mais a briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a derrota, o Atlético de Madrid ficou estacionado em terceiro lugar, com 34 pontos, atrás apenas de Girona (41) e Real Madrid (39), que entram em campo neste domingo. O Bilbao é o quinto, com 32.

Apesar de ter 62% de posse de bola no primeiro tempo, o Atlético de Madrid não conseguiu ameaçar o adversário e ainda cometeu um pênalti, aos 22 minutos, em uma forte entrada de Caglar Soyuncu. Oihan Sancet foi para a cobrança e jogou por cima do gol.

O pênalti perdido não afetou o desempenho do Bilbao, que continuou amassando o Atlético de Madrid. Antes do intervalo, o time da casa criou mais duas grandes oportunidades, com Nico Williams e Oihan Sancet, mas ambos erraram o alvo.

A bola enfim entrou no segundo tempo. Aos seis, Andre Herrera fez lindo cruzamento para Gorka Guruzeta, que chegou chutando para fazer 1 a 0. O Atlético de Madrid, que pouco fez no primeiro tempo, foi ainda pior na etapa final e não deu menor indício de reação.

Com isso, o Bilbao selou a vitória aos 19, quando Nico Williams disparou em velocidade, invadiu a área e acertou um belo chute para superar Jan Oblak e fazer 2 a 0. Em vantagem, passou a administrar o resultado para se aproximar de vez da briga por vaga na Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, o Celta Vigo deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 17º lugar ao derrotar o vice-lanterna Granada por 1 a 0, no Balaídos.