Meghan Markle deseja voltar a morar parcialmente na Inglaterra, porém Rei Charles coloca condição: Não falar mal da realeza

Ao que parece, Meghan Markle está reconsiderando a decisão drástica de deixar a família real para morar na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso porque, de acordo com o jornal The Mirror, a duquesa gostaria de voltar a viver parcialmente na Inglaterra, com a família do marido, Príncipe Harry, mas Rei Charles III decidiu não facilitar tanto e colocou uma condição para o regresso do casal.

Ainda segundo o veículo, a ideia de Markle é viver oito meses do ano na Califórnia e quatro meses no apartamento alugado no Palácio Kensington, no Reino Unido. Com isso, ela acredita que vai diminuir os desentendimentos entre os membros da família real e consertar o relacionamento de Harry com o pai, Charles.

Porém, o monarca deixou bem claro que, para voltarem a viver no país, Meghan e Harry precisariam cumprir uma condição:

Meghan e Harry precisam se comprometer a não falar mal da realeza novamente. Isso é obrigatório. Seria extremamente vergonhoso se eles fossem expulsos da família pela segunda vez, relatou a fonte do palácio.

Será que a ideia vai ser colocada em prática?