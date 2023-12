Carlos Lyra morre aos 90 anos

O cantor e compositor Carlos Lyra, ícone da bossa nova, morreu aos 90 anos, neste sábado, 16. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, ele morreu devido a uma septicemia.

"É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nessa madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho", diz comunicado nas redes sociais do artista.

Ao longo de mais de 70 anos de carreira, Lyra foi parceiro de Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Geraldo Vandré e outros grandes nomes da arte brasileira. Sua primeira música foi Quando Chegares, de 1954.

O compositor também é dono de Maria Ninguém, Lobo Bobo e Saudade fez um Samba. Tom Jobim costumava dizer que "Carlinhos era o maior melodista da bossa nova".