Dortmund faz golaço com Malen, mas conhece 3º tropeço consecutivo no Alemão

A vida do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão não tem sido das mais fáceis. Neste sábado, saiu atrás do placar e só empatou com o Augsburg por 1 a 1, na WWK Arena, em Augsburgo, pela 15ª rodada, com destaque para o atacante Malen, autor de um bonito gol, com assistência de calcanhar de Niclas Füllkrug.

O tropeço, o terceiro consecutivo na temporada, deixou o Borussia Dortmund em quinto lugar, com 26 pontos, contra 18 do Augsburg, em décimo. O líder é o Bayer Leverkusen, com 36.

Ainda sem engrenar e correndo riscos de ficar de fora das competições europeias, o Borussia Dortmund tentou pressionar o Augsburg para sair à frente do marcador, mas acabou cedendo espaço, que foi aproveitado pelo adversário. Aos 22 minutos, após um chutão despretensioso da defesa, Demirovic ganhou do último defensor do adversário, saiu na cara do gol e tocou na saída de Kobel para fazer 1 a 0.

O empate do Dortmund veio em um golaço de Marlen aos 34. O atacante tabelou com Niclas Füllkrug, que devolveu com uma linda assistência de calcanhar por baixo das pernas do adversário, e chutou rasteiro para igualar o marcador.

Os minutos finais do primeiro tempo foram de pressão do Dortmund, mas o Augsburg se defendeu bem e conseguiu levar a igualdade para o intervalo, não antes de reclamar de um pênalti sobre Tietz, nada foi marcado.

O segundo tempo foi mais parelho e com poucas oportunidades de gol. Apesar de ter mais posse de bola, o Dortmund não conseguiu transformar superioridade em gol e acabou rendido à marcação do Augsburg, que também teve chance de confirmar a vitória.

Mas foi nos pés de Malen que saíram as melhores do Dortmund. O atacante teve duas chances de dar o triunfo para sua equipe, mas acabou ficando nas defesas de Finn Dahmen, principal responsável pelo empate em 1 a 1.

Ainda neste sábado, o Bochum (13º) derrotou o Union Berlin (16º), que vinha de eliminação na Liga dos Campeões, por 3 a 0. Já o Wolfsburg (9º) bateu o Darmstadt (18º) por 1 a 0. Por fim, o Heidenheim (12º) venceu o Mainz (17º) por 1 a 0.