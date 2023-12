Morre Carlos Lyra, ícone da bossa nova, aos 90 anos de idade

Produtor de sucessos como Coisa Mais Linda, Primavera, Sabe Você e Minha Mamorada, Carlos Lyra teve a morte confirmada pela família na madrugada deste sábado, dia 16.

O artista, de 90 anos de idade, havia sido internado no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 14, com um quadro de febre e logo depois os médicos detectaram uma bactéria.

Contudo, a causa da morte ainda não foi confirmada.

As informações do velório e do enterro do cantor, que foi parceiro musical de ícones da música como Vinicius de Moraes e Ronaldo Bôscoli, não foram divulgadas.