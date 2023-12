Lipe Ribeiro acusa motorista de roubar bolo da festa do filho: Acabaram com meu dia

O modelo e influenciador Lipe Ribeiro desabafou com os seguidores na última sexta-feira, dia 15, sobre o suposto roubo após usar o serviço de um carro de aplicativo.

De acordo com o ex-A Fazenda, ele pediu um carro de aplicativo para transportar os doces da festa do filho Dom, de seis meses de vida, para a sua casa. Mas, segundo o modelo, o motorista perguntou se poderia deixar os produtos com alguém na portaria para não ter que entrar no condomínio.

O influenciador afirmou que não tinha ninguém na casa, porque ele e a mãe de Dom, Dessa Catorino, estavam na rua. Depois disso, ele contou que o motorista cancelou a viagem e ficou com os doces:

No aniversário do Domzinho não vamos ter bolo nem docinhos, estava tudo tão lindo. Acabaram com meu dia.

Mas cerca de uma hora depois do desabafo, Lipe contou que conseguiu recuperar o bolo ao pagar 80 reais para o motorista.

Ufa! Pelo menos, o pequeno Dom conseguiu celebrar seu mesversário, né?