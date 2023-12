Zilu Godoi afirma que comemorações de fim de ano em família foram canceladas por conta de brigas com Graciele Lacerda

As celebrações de Natal e Ano Novo acontecem, muitas vezes, para reunir famílias, porém, parece que a de Zilu Godoi está bastante balançada depois das polêmicas envolvendo Graciele Lacerda e a briga que aconteceu entre ela e o filho de Zezé Di Camargo, Igor.

Através dos Stories, no Instagram, a empresária revelou que a tradicional festa que costuma reunir os três filhos, Zezé e Graciele não irá acontecer mais, apesar de todos os planejamentos que estavam sendo feitos.

- Eu ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que você estão vedo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar.

Vale lembrar que tudo começou quando Leo Dias expôs os perfis falsos que eram usados por Graciele nas redes sociais para atacar Igor e sua esposa, Amabylle Eiroa. A briga acabou envolvendo toda a família e o clima natalino não teve espaço para crescer.

- A Camilla já foi para a praia e o Igor vai passar com a família da mulher. A Wanessa ainda não sei, mas devem passar mesmo com os filhos e essa confusão toda acabou dissipando a família, explicou Zilu. - Estou muito triste, mas fazer o quê? Vou passar por aqui [nos Estados Unidos], vou esperar esse vendaval passar. Depois, quero estar no Brasil com meus filhos e a minha mãe.