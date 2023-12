Em A Fazenda 15, André Gonçalves e Nadja Pessoa discutem após formação de Roça surpresa

Na reta final de A Fazenda 15, os peões estão tendo madrugadas um pouco complicadas, já que agora não dá mais para ter nenhum fingimento. E é exatamente o que aconteceu na madrugada deste sábado, dia 16, depois da formação da Roça surpresa.

André Gonçalves e Nadja Pessoa, por exemplo, bateram-boca na sede depois do que rolou no programa ao vivo. A peoa ficou bastante irritada com o ator e os dois começaram a gritar na cozinha:

- O que eu tenho para falar, eu falo na cara! Você me deixou mal hoje, você mexeu em uma ferida minha, disparou a influenciadora.

- Aí meu Deus! Você é uma medrosa! Insegura!, respondeu André.

- Você falou de medicamento. Você falou de ansiedade, depressão, André! Você não tem noção do que você fez.

- Você ataca as pessoas e não quer ser atacada? É sério?

- Você me atacou na cama: Vai fazer o cavalo.

- Isso é ataque? Eu fui delegar uma coisa para você porque a produção pediu para eu fazer, cara, explicou o ator.

Achou que tinha acabado? Claro que não! A briga continuou assim que Nadja relembrou o fato de ter salvado André em uma das dinâmicas:

- Te salvei várias vezes, cara, aí você vai e joga na cara. Quando eu te salvei, eu não joguei na cara, não.

- Você nunca virou e falou: Obrigado. Você tem a barriga cheia, garota.

Os gritos continuaram e Nadja tentou envolver Márcia Fu no assunto, mas a ex-atleta apenas tentou pedir para que os dois parassem com a discussão.

- Você é falso!, disparou Nadja.

- Ingrata!, rebateu André.

Vale lembrar que Nadja está na Roça surpresa com Shay, WL, Jaquelline e Márcia, e isso parece ter irritado bastante a peoa e foi usado como motivo por André para provocá-la:

- Não posso fazer nada. Ela nunca se relacionou, não sabe nada. Aí, está na Roça porque é desesperada. Desesperada por um milhão e meio, atacou o ator.

- Eu sou desesperada? Se eu tiver que sair, vou sair de cabeça erguida!, respondeu a artista.

E o fogo no feno continuou! A peoa começou a chamar André de covarde, enquanto o ator dizia que ela é uma pessoa sem amor no coração. Que clima pesado, hein?!