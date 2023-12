Príncipe Harry vence processo contra editora britânica e irá receber 900 mil reais por grampo em telefone

Príncipe Harry venceu o processo contra a editora britânica Mirror Group Newspapers, dos tabloides Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People. Ele acusou o jornal de grampear seu telefone para obter informações privadas entre 1991 e 2011. O juiz decidiu que a editora deve pagar aproximadamente 900 mil reais para o Príncipe. A informação veio do site Hello! Magazine.

O juiz ainda afirmou que os responsáveis pelos jornais estavam cientes da prática, mas encobriram. Harry e mais cem pessoas acusam o grupo de atividades ilegais. Dentre os outros cem, envolvem atletas de destaque, atores, celebridades e pessoas que já tiveram conexão com famosos.

Príncipe Harry afirma que foi obrigado a deixar a família real

Recentemente o filho da Lady Di afirmou em uma carta enviada às autoridades do Reino Unido que foi obrigado a deixar a realeza, e que tem medo das consequências dessa decisão. Isso porque após Harry e Meghan Markle renunciarem suas funções reais em 2020, o governo britânico deixou de oferecer serviços de seguranças para a família do caçula da princesa Diana.

Harry descreveu no documento, divulgado pelo jornal norte-americano New York Post e pelo site do canal de TV Fox News, o medo que sente em relação ao futuro de sua família:

O Reino Unido é central para a herança dos meus filhos e um lugar onde quero que se sintam em casa tanto quanto onde vivem neste momento, nos EUA. Isso não pode acontecer se não for possível mantê-los seguros quando estão em solo britânico.

Ainda na carta, Harry fez menção à morte de sua mãe, princesa Diana, que faleceu em um acidente de carro em 1977:

Não posso colocar minha esposa em perigo assim e, dadas as minhas experiências de vida, estou relutante em me colocar desnecessariamente em perigo também.