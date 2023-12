Barbara Reis, de Terra e Paixão, se casa no próprio apartamento no Rio de Janeiro

Ela disse SIM! Na última sexta-feira, dia 15, Barbara Reis se casou com Raphael Najan em uma cerimônia íntima no próprio apartamento do casal, na Tijuca, Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal O Globo, a atriz de Terra e Paixão celebrou o matrimônio com poucos amigos e familiares e quem selou a união foi um juiz de paz.

Barbara e Raphael estão juntos há três anos e os pombinhos ficaram noivos em fevereiro de 2023.