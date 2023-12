Jailson cita conquistas e fala de orgulho em despedida do Palmeiras

Sem fazer parte da lista de prioridades do Palmeiras, de Abel Ferreira, o volante Jailson usou as redes sociais para se despedir do clube. O atleta deixa o time alviverde após grave lesão no joelho e com poucas oportunidades na equipe principal.

"Chega ao final mais um ciclo importante da minha carreira. Ao longo das duas últimas temporadas tive o grande orgulho de vestir a camisa do Palmeiras. Agradeço a todos integrantes da comissão técnica, funcionários e jogadores pelo convívio e respeito. Atravessei o pior momento de um atleta profissional, uma grave lesão, com todo suporte do clube. Jamais esquecerei o carinho e cuidado que tiveram comigo", disse o volante.

Contratado em 2022, Jailson fez, ao longo de duas temporadas, 46 jogos com a camisa do Palmeiras e marcou um único gol. A grave lesão no joelho o tirou dos gramados por oito meses. Apesar de não ter uma sequência entre os titulares, o volante nunca escapou das críticas por boa parte dos torcedores.

"Por outro lado, tivemos a conquista de dois Brasileiros, dois Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Títulos que carregarei com orgulho na lembrança. Obrigado, Palmeiras", afirmou.

Com 28 anos e passagens por Grêmio, Chapecoense, Fenerbahçe, da Turquia, e Dalian Pro, da China, Jailson ainda não definiu o seu futuro. O Cuiabá chegou a fazer uma sondagem ao atleta, mas ainda não apresentou uma proposta oficial.

Enquanto isso, o Palmeiras continua no mercado em busca de reforços. O único jogador anunciado até o momento pelo clube foi o volante Aníbal Moreno, ex-Racing.

Atual campeão paulista, o Palmeiras estreia no estadual diante do Novorizontino, em duelo marcado para o dia 21 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.