Carlinhos Maia relembra briga com Luísa Sonza exibida no documentário: Não sabia lidar com toda aquela pressão

Mágoas passadas? Desde que o documentário sobre a vida de Luísa Sonza estreou na Netflix, algumas tretas antigas da cantora estão vindo à tona e uma delas foi com Carlinhos Maia. A cantora e o influenciador se desentenderam em 2019 por conta de Whindersson Nunes e, na última sexta-feira, dia 16, Maia decidiu se pronunciar sobre o trecho que apareceu na série documental.

Nos Stories, Carlinhos publicou a parte da entrevista e disse:

Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luisa hoje está em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter a "síndrome de perseguição". Hoje nos resolvemos, tanto Luísa e Whinderson.

Vale lembrar que toda a briga começou quando Whindersson, que na época era casado com Sonza, não aceitou ser padrinho do casamento de Carlinhos por estar passando por um período de depressão profunda. O influenciador, por sua vez, se irritou e deixou de seguir Whindersson nas redes sociais, além de iniciar uma troca de farpas. Luísa então ficou do lado do então marido e deixou de ser amiga de Carlinhos. Eita!