Dony De Nuccio anuncia nascimento da filha e internauta dispara: Nasceu simpática

Se a intenção de Dony De Nuccio era explodir o termômetro da fofura... ele conseguiu! Na última sexta-feira, dia 15, o apresentador usou as redes sociais para anunciar o nascimento da filha com a empresária Larissa Laibida, e os cliques da pequena Sarah chamaram a atenção por conta do olhar doce e do sorrisinho da criança que tinha acabado de chegar ao mundo já esbanjando simpatia.

Bem-vinda ao mundo, filha! Que você tenha uma vida abençoada e muito, muito feliz! Papai e mamãe te amam demais, escreveu De Nuccio.

Nos comentários, uma internauta disparou:

Nasceu simpática.

Ah, mas é muito linda. Está sorrindo, completou outra.