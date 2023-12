Roça surpresa coloca Jaque, Nadja, WL, Márcia Fu e Shay na berlinda na reta final de A Fazenda 15

E vamos sem medo, porque A Fazenda 15 está na sua reta final! A noite de sexta-feira, dia 15, deixou os peões ainda mais ansiosos ao encararem mais uma Roça quíntupla no reality. No entanto, ainda na noite anterior, na quarta-feira, dia 14, os participantes tiveram de enfrentar uma prova surpresa e, quem perdesse, já estaria na berlinda! Assim, Jaquelline Grohalski, Nadja Pessoa, WL Guimarães e Márcia Fu não conseguiram escapar e acabaram ocupando os primeiros quatro banquinhos do mal.

A prova surpresa tinha o tema do reality A Grande Conquista e foi disputada por quatro duelos entre os peões. Então, Jaque disputou com Lily Nobre; Nadja com Shay; André com WL; e Márcia Fu com Tonzão.

Nesse sentido, Lily, Shay, André e Tonzão ganharam o duelo com seus respectivos adversários e escaparam da Roça! Porém, ainda rolou uma pitada de tentação com os ganhadores. Isso porque Adriane Galisteu sugeriu que eles trocassem de lugar com os quatro roceiros para aceitar a bagatela de 30 mil reais. Nenhum deles quis trocar e aceitar o dinheiro e permaneceram na disputa pelo prêmio de um milhão e meio de reais!

Mas não acabou por aí, porque ainda faltava um peão para sentar no quinto banquinho para ser o último roceiro. Isso seria decidido por meio de uma votação da casa e Shay acabou sendo o mais votado pelos competidores na noite de sexta-feira, dia 15.

Confira os votos:

André votou em Shay

Jaque votou em Tonzão

Tonzão votou em Shay

Nadja votou em Tonzão

Shay votou em Tonzão

WL votou em Shay

Lily votou em Shay

Márcia Fu votou em Lily

Então, Brasil, Jaquelline, Nadja, WL, Márcia Fu e Shay encaram essa Roça quíntupla e dois deles serão eliminados no próximo sábado, dia 16! Lembrando que a votação é para quem deve permanecer no reality rural da Record TV!