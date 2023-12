Palavra do leitor

Anne Sullivan – 1

‘Câmara de S.Caetano aprova fechamento da Anne Sullivan’ (Política, ontem). Não é novidade, o pior foi o discurso de um tal que que disse se solidarizar com as crianças, mas, na hora de votar contra uma instituição que funcionava há décadas, não pensou doas vezes. Mas essa gente não tem remorso. Pelo contrário. Daqui a pouco vão estar na rua, dando a mão para pessoas com deficiência/crianças acompanhadas de suas famílias e, na maior cara de pau, vão pedir voto, vão usar a imagem dessas pessoas para ganhar voto às custas dos outros... O golpe tá aí e cai quem quer. Quem lambe o saco dessa gente não vai achar nada de mais, pois se trata de gente que não se solidariza com o problemas dos outros, mas quando é com a própria pessoa, aí o papo é outro!

Ana Paula

São Caetano

Anne Sullivan – 2

Os munícipes precisam ser lembrados disso à época da eleição, todos devem ser varridos da Câmara.

Vitor Martins

do Facebook

Incomodados

Os incomodados que se mudem. Eles estão mudando para bem longe. Todos os dias centenas de brasileiros deixam o País rumo ao Exterior. Estudantes, professores, empresários, operários, aventureiros e até mesmo alguns aposentados endinheirados. Todos buscam segurança e qualidade de vida. Basta de tanto sofrimento! Não podemos chamá-los de antipatriotas. Eles simplesmente cansaram de esperar País melhor. A cada dia os sonhos ficam mais distantes e os pesadelos constantes. A maioria dos viajantes é composta de homens e mulheres altamente qualificados. Perda imprescindível para o nosso desenvolvimento. Vamos dar saltos gigantescos para trás, em todos os setores de atividades. Nossas empresas e serviços essenciais ficarão totalmente sucateados. O Brasil caminha a passos largos ao passado das carroças e lamparinas. Talvez, isso não faça diferença para muita gente. Nosso povo adora ‘vidinha de Jeca Tatu’! Bye bye, Brazil.

Mário Sérgio

São Bernardo

Tarifas

‘Preço das tarifas de trem e Metrô sobe para R$ 5 em 2024’ (Setecidades, ontem). As tarifas de trens e Metrô terão aumento de tarifa, caminhando na contramão da tarifa zero nos transportes públicos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é extremamente contra essa ideia porque pretende entregar para iniciativa privada todo o sistema de transporte público gerenciado pelo Estado. No ano que vem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estuda ampliar a passagem livre nas catracas para os dias semanais, o que poderá migrar o público que utiliza o Metrô para os ônibus das linhas municipais, e o Metrô será um transporte elitizado.





Eduardo Furtado

Mauá

Teatro

O Diário reporta o espetáculo Jacinta – Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez (www.dgabc.com.br). Não vou, nesta respeitosa exposição, criticar a peça, tampouco escreverei sobre a importância cultural da mesma. mas sugerir ao Ministério da Cultura e às secretarias municipais de Educação e Cultura, que criem para crianças e adolescentes outra proposta, que é a leitura e literal interpretação que o teatro traz em seu texto e subtexto como instrumento de transformação, ensino e aprendizagem. E os resultados dessas ações vão florir, brotar e refletir nas vidas, nos destinos, nas formações, nos comportamentos, nos caracteres de nossos futuros cidadãos e cidadãs brasileiros.

Cecél Garcia

Santo André

Boas Festas

