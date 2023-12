Stock Car termina neste domingo, em Interlagos

O Autódromo de Interlagos recebe neste final de semana a 12ª etapa da temporada da Stock Car, a última do ano. Gabriel Casagrande, piloto da A. Mattheis Vogel Motorsport é líder da competição com 286 pontos e busca o bicampeonato. Apesar da liderança de Casagrande, o segundo colocado Daniel Serra, piloto da Eurofarma Racing, cortou a distância para apenas 16 pontos e chega à última etapa da competição também com a possibilidade de conquistar o título.

Além dos dois, Felipe Fraga, Thiago Camilo, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta são outros pilotos com chances de título, porém com menor probabilidade, pois dependem de diversas combinações de resultados. A etapa é dividida em duas corridas, ambas acontecem na tarde deste domingo (17), no Autódromo de Interlagos, a partir das 14h30, com transmissão do SPORTV 2.

NOVIDADES

Na quinta-feira (14) a Vicar, promotora da Stock Car, anunciou mudanças para a temporada de 2025 na principal categoria do automobilismo brasileiro.

A primeira novidade será a mudanças dos modelos de carros. Saem os sedans de luxo e entram os SUV (sigla para veículo utilitário esportivo). e também o acréscimo de mais duas montadoras, que serão reveladas apenas no mês de janeiro de 2024. As atuais montadoras GM (General Motors) e Toyota irão competir a partir da temporada de 2025 com Modelo Tracker e Corolla Cross, respectivamente.

A segunda novidade será na parte mecânica, com os motores passando a ser de quatro cilindros em linha Turbo de 2.1 litros que vão substituit os V8 aspirados, além de novas tecnologias que serão implantadas no novo regulamento, entre elas, o acréscimo do DRS (Sistema de Redução de Arrasto Aerodinâmico), a famosa asa móvel, que ajuda na ultrapassagem e carros com volante inteligente, que possui a capacidade do piloto mudar as configurações durante a corrida.