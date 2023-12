Charge - 16 de dezembro de 2023

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes a 2021, mostram que as sete cidades do Grande ABC acumularam um PIB (Produto Interno Bruto) na ordem de R$ 150,576 bilhões. Se fosse um único município, a região seria a quarta do País, atrás apenas de São Paulo (R$ 828,980 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 359,634 bilhões) e Brasília (R$ 286,943 bilhões) e à frente de outras três capitais, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Dados de duas décadas atrás (2001), colocavam a região na terceira colocação.