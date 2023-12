Clube da Pedreira e Paróquia S.Sebastião serão reinaugurados

A Sociedade Amigos do Bairro Pedreira Adjacências e a Paróquia São Sebastião em Rio Grande da Serra serão reinauguradas neste final de semana. Os dois espaços desejam resgatar o protagonismo da comunidade local seja em atividades educacionais, culturais ou religiosas. A reabertura do clube, na Rua Brigadeiro Tobias, número 158, acontecerá no sábado (16), das 9h às 20h, enquanto a igreja localizada na Rua Francisco Moraes Ramos, 40, abrirá novamente as portas ao público no domingo (17), a partir das 8h.

O presidente do clube, Pedro Apolinário Barbosa, 57 anos, relata que a história do local começou em 1980 com eventos organizados pelos trabalhadores da região e da Capital. “Era um salão bem movimentado. Já está fechado há mais de cinco anos por questões adminitrativas”, relembra.

De acordo com ele, a confraternização neste sábado terá distribuição de cachorro quente e refrigerante gratuitamente logo pela manhã. A partir das 11h, haverá exposição de fotos do antigo clube e prestação de contas da direção da associação. Depois, às 14h, começará o bingo e o encerramento contará com uma apresentação da peça de teatro “No Quarto da Viúva”.

“Queremos dar valor ao bairro e instigar ações nas áreas da cultura e educação. Muitos moradores do Bairro Pedreiras possuem projetos nesses setores, mas não têm onde expor seus projetos. Agora, a comunidade terá o clube como uma alternativa. Já temos 18 associados e 11 diretores. As pessoas que são associadas poderão usar o salão para comemorações. Vamos organizar para que o espaço esteja à disposição dos munícipes”, explica Barbosa.

Já no domingo, os fiéis poderão conhecer a nova estrutura da Paróquia São Sebastião, no Centro de Rio Grande da Serra. Em reforma desde maio deste ano, ocorreram revitalizações como troca do telhado, iluminação em LED, pinturas interna e externa, rebaixamento em drywall, mudanças na fachada da igreja e calçada. A reabertura contará com missa ministrada pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.

“Haverá também a presença de outros padres anteriores a minha gestão. A Santa Missa acaba por volta das 10h30 e teremos um café comunitário para toda a comunidade”, diz o padre Ernane Ferreira, 55 anos. “Todas as nossas atividades voltarão a ser concentradas na Rua Francisco Moraes Ramos. Em 2024, voltaremos com os casamentos, batismos, entre outras celebrações”, complementa.