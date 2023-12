Campanha de Natal: 126 crianças da região aguardam por apadrinhamento

No Grande ABC, 126 crianças em situação de vulnerabilidade social aguardam por apadrinhamento para poderem ganhar um presente neste fim de ano. Os pequenos, de até 10 anos, escreveram suas cartinhas e fizeram seus pedidos para a campanha de Natal dos Correios. O tema deste ano é ‘Todo Mundo Pode Ser Noel, Seja Você Também’.

A iniciativa ocorre há mais de 30 anos no País, e busca ampliar a solidariedade e também incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelo público infantil.

Videogame, bicicleta, carrinho, boneca, celular, patins, patinete e skate estão entre os itens mais solicitados pelas crianças na região. Os interessados em adotar uma das cartinhas têm até 20 de dezembro para selecionar um pedido e até o dia 21 para entregar o presente em um dos pontos de coleta.

O apadrinhamento pode ser feito pelo site da campanha (blognoel.correios.com.br), ou em alguma das agências participantes – veja endereços na arte abaixo.

“Olá, Papai Noel, tenho 4 anos e sou uma criança especial com autismo, mas sou muito amoroso e falador. Tenho uma irmã de 6 anos. Queria uma fantasia do Sonic, com o sapato vermelho igual do filme, e um trem que anda sozinho no trilho. Para minha irmã, uma boneca que come a fala sozinha”, pediu uma criança de Santo André em uma das cartinhas. O município andreense é a cidade com maior número de cartas disponíveis para adoção na região, com 50 no total.

A funcionária pública, Bruna Cunha de Carvalho, 34 anos, se adiantou neste ano e já entregou o presente da criança que ela apadrinhou. Essa foi a terceira vez que a moradora de São Caetano participou da campanha de Natal dos Correios, e desta vez a escolhida foi uma menina, de 7 anos, de Santo André, que pediu um kit de material escolar.

“Me chamou atenção ela escolher itens para escola, enquanto as outras crianças estavam pedindo brinquedos ou aparelhos eletrônicos. Todo ano costumo ler as cartinhas, e escolho a que tocar meu coração”, disse a adotante, que entregou o presente ontem, na agência dos Correios, localizada no centro de Santo André.

Bruna ressaltou a importância de apadrinhar uma criança para contribuir com um Natal mais feliz. “Às vezes as crianças passam um ano tão difícil, com tantas dificuldades, e receber um presente pode fazer a diferença. O pouco que a gente faz pode ajudar no lúdico delas, precisamos cuidar do futuro da nova geração”, incentivou a moradora.

PRORROGAÇÃO

A campanha de Natal dos Correios deste ano foi prorrogada no começo do mês para ampliar o número de cartinhas adotadas. Inicialmente, o prazo para adoção de uma cartinha era até dia 15, e agora passou para próxima quarta-feira (20).

Até o dia 5 de dezembro, das 237 mil cartas cadastradas no País, 134 mil foram adotadas. Mesmo com a prorrogação do prazo, os Correios garantem que os presentes serão entregues até o Natal.