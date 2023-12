São Bernardo FC anuncia Rafael Forster para reforçar a defesa

O São Bernardo anunciou nesta sexta-feira (15) a contratação do experiente zagueiro Rafael Forster, que estava no Avaí (SC). Ele chega para defender o Tigre no Paulistão 2024. Com passagens por equipes tradicionais do futebol como Internacional, Goiás, Botafogo, Juventude, entre outros. Rafael falou sobre suas expectativas. “Chego motivado por ter a chance de novamente atuar no Paulistão. O São Bernardo tem um projeto muito sério, além de vir de boas campanhas nos últimos anos. Isso pesou bastante para a minha escolha”, declarou

Forster também falou sobre o nível técnico do Paulistão. “É o estadual mais importante e mais difícil do Brasil. São várias equipes de Série A de Brasileiro no mesmo campeonato. O São Bernardo tem feito boas campanhas nos últimos anos e é nisso que vamos pensar para buscar como objetivo”, finalizou.

Na quarta-feira (13), o São Bernardo também anunciou a chegada do atacante Jhoninha de 21 anos, que foi destaque do União São João de Araras no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Os dois atletas já estão integrados e treinam com o elenco em Atibaia.