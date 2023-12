Curtida em rede social gera rumor sobre CEO do Tigre no Timão

Desde que assumiu a presidência do Corinthians, Augusto Melo vem procurando um executivo de futebol para o clube. O dirigente, inclusive, admitiu em suas redes sociais que tem conversado com diversos profissionais e que em breve o nome escolhido será anunciado. Rodigo Caetano, do Atlético-MG, era o preferido, mas recusou. Lucas Andrino, CEO do São Bernardo FC, também foi um dos consultados e um gesto do executivo do Grande ABC acabou causando alvoroço nas redes sociais nesta quinta-feira (14). O fato de Andrino passar a seguir o presidente do Corinthians no Instagram, gerou muitas especulações de torcedores, que passaram a levantar a hipótese de que isso indicaria um possível acerto entre os dois.

Nas redes sociais, Augusto Melo pediu para não acreditarem em especulações. Andrino não se manifestou. Consultada pelo Diário, a assessoria do Tigre disse não haver nada nesse sentido. É esperar para ver.