Estarei com o nome que o prefeito indicar, diz Ana Veterinária

A vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) assegurou que irá apoiar o candidato à Prefeitura de Santo André que sair do grupo ligado ao prefeito Paulo Serra (PSDB). “Estarei ao lado daquele que vai manter o trabalho político construído ao longo desses oito anos”, disse.

A parlamentar, em visita ao Diário, teve o nome especulado no meio político de Santo André nos últimos meses para composição de chapas que não necessariamente contariam com a bênção de Paulo Serra – sobretudo em uma potencial candidatura própria do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), a quem apoiou na eleição de 2022 para a Câmara Federal.

Entretanto, Ana Veterinária garantiu que é nula a possibilidade de se desgarrar do grupo de Paulo Serra. “Sei que o prefeito tem uma decisão difícil para tomar, eu não gostaria de estar na pele dele (risos). Sabemos que há vários candidatos se movimentando para assumir essa vaga (de candidato governista). Mas eu deixei claro para todos que estarei do lado do candidato que estiver junto do grupo político do qual eu participo, do atual governo.”

“Eu não entro em briga política, apesar de saber que ela existe. Eu quero estar junto para somar, costurar e participar da união, com o foco principal de manter essa boa gestão e o bom cuidado que a atual gestão tem com a cidade. Estarei com quem representar esse governo, independentemente de ser o nome A, B ou C”, comentou.

Ana Veterinária defendeu, porém, que haja maior espaço para a mulher na política. Ela elogiou o trabalho da deputada estadual e primeira-dama andreense, Ana Carolina Serra (Cidadania), e deixou escapar o desejo de, caso seja reeleita, poder brigar pela presidência da Câmara a partir de 2025.

“A mulher é mais ponderada, sabe discutir em muitas situações de forma mais serena. Eu vejo que há uma mudança em curso na sociedade, de olhar para a mulher e entender que a política também é espaço dela. Vamos sempre batalhar para haver mais mulheres na política. E eu adoraria entrar na Câmara e na galeria de presidentes (do Legislativo) ver mais mulheres ali. Fica a dica”, disse. Em 131 anos de história, a Câmara de Santo André somente uma vez teve uma mulher como presidente: Ivete Garcia (PT), entre 2003 e 2004.

BANDEIRAS

Dra. Ana Veterinária disse que o ano de 2023 foi o principal de poder exercer o mandato em sua plenitude. Ela ponderou que, em 2021, quando assumiu, a pandemia de Covid-19 impediu os contatos na rua. Em 2022, ainda com resquício da pandemia e ano eleitoral, os trabalhos tiveram outro foco. Mesmo assim, ela celebra a apresentação de 46 projetos de lei, com 21 sanções do prefeito.

Outra comemoração da parlamentar vem sobre o Hospital Veterinário, em construção na Vila Assunção, perto do Parque Central. “Foi uma batalha grande de mostrar a importância desse equipamento. Eu tenho ouvido reclamações de clínicas particulares, até mesmo do meu ex-marido (de quem é sócio em um consultório particular veterinário), porém, eu vou sempre defender o atendimento, inclusive para quem não pode pagar. Hoje temos uma demanda que precisa ser atendida também.”