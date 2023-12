ANP: Preço médio do diesel S10 cai 1,1% a R$ 6,06 por litro entre os dias 10 e 16 de dezembro

O preço médio do litro do diesel S10 comercializado nos postos de abastecimento do País caiu 1,1% a R$ 6,06 na semana entre 10 e 16 de dezembro na comparação com os sete dias anteriores, quando custou R$ 6,13 na média nacional. A queda é efeito direto da redução de 6,6% no preço praticado pela Petrobras em suas refinarias a partir de 8 de dezembro.

A variação no preço médio do insumo ao consumidor final foi detectada no Levantamento de Preços dos Combustíveis (LPC), publicado na noite desta sexta-feira, 15, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Essa é a sexta semana consecutiva de queda do diesel S-10, que escalou até R$ 6,26 por litro no início de novembro, animado por um aumento de 6,58% nos preços praticados pela Petrobras em suas refinarias em 21 de outubro. Na ocasião, o preço médio do produto saltou de R$ 6,18 para R$ 6,25 de uma semana para outra. Depois, esse preço passou a cair R$ 0,03 ou R$ 0,02 a cada sete dias. Essa semana, a queda foi de R$ 0,07 por litro em função do desconto da Petrobras, que devolveu o aumento de outubro.

Os reajustes da Petrobras são repassados pelos varejistas ao consumidor final. Em geral, há um impacto inicial e, depois, um efeito residual ligado à dinâmica de estoques dos revendedores.

GLP

A ANP também informou que o preço do botijão de 13 quilos de gás de cozinha, ou gás liquefeito de petróleo (GLP), também caiu essa semana. O preço médio do produto no país recuou 0,15%, para R$ 100,96. Nos sete dias anteriores, o preço foi de R$ 101,12.