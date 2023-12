Richarlison marca de novo e ajuda Tottenham a bater o Nottingham Forest

Depois de encerrar um jejum de quase três meses sem gols, ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Newcastle, domingo, Richarlison voltou a balançar a rede nesta sexta-feira. Foi dele o primeiro gol da vitória por 2 a 0 do Tottenham sobre o Nottingham Forest, no estádio City Ground, casa do adversário, em jogo que abriu a 17ª rodada do Campeonato Inglês. O segundo foi de Kulusevski.

O time comandado por Ange Postecoglou somou a segunda vitória consecutiva, após uma série negativa de quatro derrotas e um empate, e se manteve em quinto lugar, com 33 pontos, mais esperançoso em voltar a brigar pelo título. O Nottingham Forest é o 16º, com 14, a cinco pontos do Luton Town, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Se o Tottenham tinha o poder ofensivo brasileiro de Richarlison ao seu favor, o Nottingham contava com a qualidade do Brasil em sua defesa, com Murillo, ex-Corinthians, esbanjando os recursos técnicos que o fizeram se adaptar rapidamente ao futebol inglês. O jovem zagueiro de 20 anos, contudo, não conseguiu cortar o cruzamento concluído com um cabeceio de Richarlison para a rede, já ao fim do primeiro tempo, aos 46 minutos, após 45 de resistência dos donos da casa, que viram o Tottenham ter 78,3% da posse.

O segundo tempo começou com mais presença do Nottingham Forest no campo de ataque, concentrando jogadas em Elanga, que pecou no posicionamento no lance que poderia ter sido o do gol de empate. Ele balançou a rede, mas em condição irregular, conforme constatado pela equipe de arbitragem de vídeo após a revisão da jogada.

Depois da frustração do gol invalidado, o domínio da partida voltou para os pés da equipe londrina. Após algumas tentativas, o Tottenham ampliou o placar aos 19 minutos, quando Kulusevski ficou com a bola depois de um erro na saída do goleiro Turner, invadiu a área e bateu forte para marcar o segundo gol do jogo.

O técnico Steve Cooper mudou o time e colocou o volante brasileiro Danilo, ex-Palmeiras, no lugar de Kouyaté, um pouco antes de o Tottenham perder Bissouma, expulso por cartão vermelho, aos 25. A vantagem numérica de nada adiantou para o time da casa, que pouco ameaçou a vitória dos adversários. A melhor chance foi uma bola na trave, nos acréscimos, após finalização de Neco Williams.