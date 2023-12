Aos 81 anos de idade, Caetano Veloso afirma que vai entrar em período de férias radicais: Não me convidem para atividades

Gente como a gente, Caetano Veloso quer descansar sem ninguém o importunando. Na última quinta-feira, dia 14, o cantor, de 81 anos de idade, publicou nas redes sociais que irá tirar um período de férias radicais e vai acatar o pedido de nenhuma pessoa para realizar qualquer tipo de trabalho.

Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do Meu Coco na Concha. Tenho 81 anos de idade e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais, disse.

E continuou:

Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão.