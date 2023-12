Lívian Aragão é criticada por palestra de coach sobre produtividade

Lívian Aragão foi alvo de críticas nesta sexta-feira, 15, após o vídeo de uma palestra dela de coach repercutir negativamente nas redes sociais. No registro, a filha de Renato Aragão falava sobre produtividade:

"Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?", disse ela.

O vídeo foi originalmente publicado na semana passada, mas somente nesta sexta-feira, 15, passou a repercutir nas redes sociais. Nos comentários, usuários alegaram que Lívian não considera seus privilégios ao afirmar que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades.

O Estadão entrou em contato ela para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento.

"A gata falando de produtividade sendo herdeira, quero ver morar longe e levar quase duas horas para chegar no trabalho, pegar quatro tipos de transportes públicos e ainda ter tempo de ir para a academia", disse um internauta no X.

A única resposta de Lívian foi no seguinte comentário: "Parei de assistir quando disse o sol nasce para todo mundo. Sai da tua bolha rica", escreveu um usuário. Então, ela rebateu: "Aproveita e para de seguir também, beijo!".