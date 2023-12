Escolas recebem certificados dos Top 50 do Desafio de Redação

As escolas do Grande ABC que tiveram alunos classificados entre os 50 primeiros colocados na 17ª edição do Desafio de Redação, vão receber os certificados. Os documentos vão ser enviados pelos organizadores do concurso literário, que recebeu 92.580 textos produzidos por alunos professores e moradores das sete cidadesdas e que teve os resultados divulgados no dia 28 de novembro.

Para saber se a escola possui alunos classificados entre os 50 primeiros, clique aqui .

O 17º Desafio de Redação teve como tema “Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade”, e ofereceu 15 bolsas de estudos para cursos universitários da FSA (Fundação Santo André), além de prêmios como notebooks, tablets e celulares para os autores dos principais textos. Segundo a FSA, alguns dos vencedores não perderam tempo e, imediatamente após a divulgação dos resultados, já formalizaram suas matriculas para cursos oferecidos pela instituição.

As estudantes Kimberly Vitória dos Santos, 18 anos, da Escola Estadual Antonio Messias Szymanski, em Mauá, e Isabela Melo França, 18, aluna do Colégio Harmonia, em São Bernardo, foram contempladas, respectivamente, com os 1º e 2º lugares gerais da categoria quatro (principal).

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André – com patrocínio do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e da Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André), apoio da Braskem e apoio institucional da FSA.