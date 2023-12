Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

SANTO ANDRÉ

Neste domingo (17), o Parque Central será palco de mais um evento do Natal Solidário de Santo André. A partir das 11h, o Carnatal de Brasilidades promete celebrar toda a riqueza cultural do país. Na abertura, a Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) realizará o concerto Sanfona Sinfônica, em homenagem ao músico Sivuca, com a participação do acordeonista Toninho Ferragutti. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4081151/parque-central-recebe-mistura-de-ritmos-com-orquestra-sinfonica-samba-e-forro-no-domingo

O clima de Natal deve tomar conta do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, com o Cineminha Natalino. As três sessões do filme ‘Scrooge: Um Conto de Natal'''' no sábado (16) e outras três no domingo (17), integram as ações das festividades em torno do Natal Solidário 2023 da cidade. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4081027/santo-andre-tera-cineminha-natalino-neste-fim-de-semana

DIADEMA

Em Movimento Rápido dos Olhos, Rashid entrega um novo formato de consumo para o público. O quarto trabalho de estúdio é definido pelo artista como um álbum-áudio-filme e intercala as músicas com animação em quadrinhos ao longo de 15 faixas. Estas constroem uma jornada de mudanças regida pela evolução pessoal e pelos questionamentos às regras. Agora, nos dias 15 e 16 de dezembro, o rapper leva esta experiência para o palco do 3° Festival de Natal de Diadema e para a Casa de Cultura São Mateus, na Capital, onde participa da celebração dos 50 anos do hip hop. Os dois shows são gratuitos. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4081233/rashid-leva-turne-do-disco-movimento-rapido-dos-olhos-para-o-festival-de-natal-de-diadema

A Prefeitura de Diadema realizará, entre os dias 8 e 17 de dezembro, na Praça da Moça, o terceiro Festival de Natal. Na programação, shows de artistas consagrados como Marina Sena, Pitty, Dudu Nobre e Chico César, mais de trinta atrações locais, grupos formados por alunos da Casa da Música e muito mais, sempre a partir das 16 horas Para este final de semana, são esperados os cantores Dudu Nobre e Pitty. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4078061/pitty-dudu-nobre-marina-sena-e-chico-cesar-estarao-no-festival-de-natal-de-diadema

SÃO CAETANO DO SUL

A Prefeitura de São Caetano anuncia mais uma atração para a festa de Natal do município: o compositor, cantor e pianista Ivan Lins irá se apresentar no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, no Bairro Cerâmica, no dia 16 de dezembro, às 20h. No domingo é a vez de curtir Jota Quest, às 20h, no parque. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4079682/ivan-lins-se-apresenta-em-natal-de-sao-caetano

RIBEIRÃO PIRES

As ruas centrais de Ribeirão Pires ganham esta semana iluminação especial para o Natal Mágico 2023, que reunirá série de atrações culturais gratuitas ao longo de dezembro. A estreia da programação acontecerá no dia 8 de dezembro, às 19h, com desfile natalino que partirá do Paço Municipal e se encerrará no dia 16, com corrida e caminhada noturna de Natal. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/4078260/ribeirao-pires-tera-desfile-tematico-e-iluminacao-especial-no-natal-magico

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Aulão de Yoga, oficina para ornar árvore de Natal e zumba (São Bernardo)

A atividade gratuita para se alongar no sábado, às 9h, acontece semanalmente, sem custo, em uma área que integra o ar livre e cobertura. Além disso, mais tarde, às 11h, tem oficina para a confecção de árvores natalinas por meio de papéis, isopor e imaginação. No domingo, o aulão de Zumba/Flashback agita o público, que pode participar das atividades sem custo.

Data: neste sábado e domingo (16 e 17), às 9h10.

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).

Sessões de cinema ''Esqueceram de mim'' (São Bernardo)

Os dois volumes do clássico serão exibidos na Fábrica. A exibição da terça (19), apresenta o início da história de Kevin, esquecido em casa pela família nas férias de Natal. A continuação da trama segue na sessão de quarta, quando o garoto tenta impedir a tentativa de assalto em uma loja de brinquedo na véspera de Natal.

Data: nesta terça (19) e na quarta (20), às 14h.

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).

Chácara Silvestre em clima natalino (São Bernardo)

Agora um dos principais patrimônios da cidade está decorado com 5.470 metros de iluminação em LED, anjos luminosos, cascata de luzes, lâmpadas em 60 árvores, além da casa do Papai Noel. Às 11h, tem show com Danilo Ramalho (violão), Paulo Gama (Cello), Giulia Miglioranza (percussão) e Cleiton Moraes (violino). Já às 15h, Stephano Moliner Trio toca Músicas Natalinas e, por fim, às 17h ocorre o Show “Valeu Natalina - parte 2” com Prece Cósmica. No dia seguinte, a manhã começa com aula de Yoga, às 9h; 10h, a oficina é de Ritmos; 11h, aula de Samba Rock; 13h30, é a vez da apresentação Gantuá Capoeira (Mestre Besouro); 17h, a atração musical fica por conta de Sarah (piano) e Maurílio (flauta Transversal); enquanto a atração das 17h20 é comandada por Danilo (violão), Gabriel (sax) e Wiltinho (acordeon).

Data: este sábado e domingo (16 e 17).

Local: Parque Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petrópolis).





Matrículas abertas ao Centro Livre de Músicas (São Bernardo)

É possível se aplicar aos cursos de flauta transversal, flauta doce, clarinete, saxofone, trompete e trompa, trombone e tuba, percussão, teclado, acordeon, violão, viola caipira, violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico, coral e teoria musical. Também é possível tentar vaga na Banda Sinfônica, na Camerata de Cordas ou na Orquestra Sinfônica do CLM.

O link de inscrição já está disponível: https://forms.gle/iwtySPcxgvReU4vu8. E informações podem ser conferidas pelo telefone 4123-7891.

Data: até 7 de janeiro.

Local: Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrette, 44 - Vila Gonçalves).

Show Jorge e Mateus (São Bernardo)

A dupla sertaneja é aguardada nos palcos da região. Os ingressos ainda estão à venda no site https://estancia.com.br/shows-programacao/jorge-mateus-e-pedro-libe-arena-566f, de R$ 120 a R$ 400 (exceto taxas).

Data: este sábado (16), a partir das 21h30.

Local: Estância Alto da Serra (Estrada Névio Carlone, 3 - Riacho Grande).

Sarau Cultura RGS (Rio Grande da Serra)

O encontro reunirá talentos da região, em uma jornada poética e musical. O evento é livre e gratuito.

Data: este domingo (17), às 15h.

Local: Praça da Bíblia (Av. Dom Pedro I s/n, Centro).

Cerimônia Bonenkai (Mauá)

A cerimônia japonesa, voltada para pais e alunos, encerra as atividades do ano no projeto "Judô nas Comunidades", pela Associação “Amigo É Pra Essas Coisas”.

Data: este domingo (17), das 9h às 11h.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

Último dia de "Escola Aberta" no ano (Mauá)

Uma série de atividades gratuitas ao público são esperadas para oito escolas da cidade, com endereços e programação a ser consultada no site https://www.escolaabertamaua.com/. Em especial, neste final de semana haverá oficina formativa de graffiti, com inscrições antecipadas pelo site. No sábado, a aula será na escola Carolina Moreira da Silva, no Jardim Oratório. E, no domingo, será na EM Patrícia Martinelli Panigalli, no Jardim Elizabeth. Vale destacar que, após a edição deste final de semana, o programa só retorna em 6 de janeiro.

Data: este sábado e domingo (16 e 17), das 9h às 15h.

Espetáculo 100 anos da Disney (Diadema)

O repertório de dança tem temas inspirados nos personagens clássicos da companhia. Os ingressos saem por 30 reais e as quantidades podem ser negociadas pelo (11) 4512-7480.

Data: este domingo (17), em sessões às 16h30 e às 19h.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

Batalha DDMA (Diadema)

Serão marcos as batalhas e movimentos de poesia falada nos próximos dias. Todos os encontros acontecem às 19h, em endereços a serem conferidos no instagram da Secretaria de Cultura da cidade (https://www.instagram.com/p/C0kDFpZgMGF/).

Data: até 20 de dezembro.

Recital de Canto Lírico (Ribeirão Pires)

O espetáculo marca o encerramento do semestre dos alunos do núcleo de música da EMARP.

Data: esta terça-feira (19), às 20h.

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Praça Nossa Sra. de Fátima, 13 - Vila Suely).

Feira de Oratórios e Presépios de Paranapiacaba & Encontro de Culturas Populares (Santo André)

O evento terá a participação de aproximadamente 25 expositores, bem como mais de 100 artistas voluntários nas apresentações espalhadas pela vila. O encerramento ficará a cargo do Grupo Gingaê Camará, às 17h de domingo, no Galpão Ferroviário.

Data: este fim de semana (16 e 17), das 10h às 18h.

Local: Restaurante e Chopperia Mr. Balmann fica na Avenida Campos Salles, 451, na parte baixa da vila.

Feijoada cultural na quebrada (Santo André)

Para embalar a ''fejuca'', já estão confirmadas as participações dos artistas Mc Chaleks, Lucas Bola, DJ Edi. Som e Nunuca. A entrada é gratuita.

Data: este sábado (16), às 11h.

Local: Rua Galiléia, 66 – Jardim Santo André.

Cantata de Natal no shopping (Santo André)

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 16, às 15h30, no piso superior da Praça de Alimentação. Entre as canções que prometem encantar o público estão Jingle Bells e Tu Scendi Dalle Stelle, uma das mais tradicionais músicas natalinas italianas.

Data: este sábado (16), às 15h30.

Local: Shopping Grand Plaza (Avenida Industrial, 600 – Jardim).