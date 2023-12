Lívian Aragão rebate hater que a criticou por discurso em palestra: Para de me seguir

Lívian Aragão se tornou um dos nomes mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, dia 15, por ter um vídeo em que aparece como palestrante de coach motivacional, abordando o tema de produtividade. Acontece que a fala da atriz não agradou muitos internautas, que a criticaram nas redes.

No vídeo, Lívian aparece refletindo sobre o tempo:

- Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?, questionou.

A fala repercutiu negativamente nas redes pois, de acordo com as críticas, a fala da herdeira de Renato Aragão desconsidera privilégios:

A gata falando de produtividade sendo herdeira, quero ver morar na zona norte e levar quase 2 horas para chegar no trabalho, pegar quatro tipos de transportes públicos na maior cidade da América Latina e ainda ter tempo de ir para a academia. Pior ainda se tiver filhos!, detonou um internauta.

No dia que eu nascer milionária, tiver quem faça minha comida e pague as minhas contas, aí sim eu posso ser produtiva 100% do tempo, debochou outro.

Uma das críticas foi feita diretamente nos comentários do vídeo no perfil de Aragão, que logo em seguida rebateu hater.

Parei de assistir quando disse o sol nasce para todo mundo. Sai da tua bolha rica., comentou.

E Lívia respondeu:

Aproveita e para de seguir também, beijo!