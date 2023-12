Nego do Borel tem complicações no nariz após se machucar treinando boxe

Nego do Borel está se preparando para sua próxima luta de boxe, que vai acontecer em fevereiro de 2024, mas o treino teve que ser interrompido após o cantor se machucar nesta sexta-feira, dia 15.

Nego levou um golpe no nariz, que criou um edema, e precisou de atendimento médico. O doutor Regis Ramos, responsável pelo atendimento do funkeiro, contou sobre a situação nos Stories:

- Após o incidente, Nego do Borel recebeu os primeiros socorros, incluindo um curativo e mobilização do nariz. Em seguida, foi realizado um curativo adicional para ajudar a controlar o inchaço., descreveu.

Na próxima luta, Nego do Borel enfrentará MC Gui no Fight Music Show 4. Ele fechou o contrato para a quarta edição do evento, que ganhou mais visibilidade depois da disputa de Whindersson Nunes e Popó.