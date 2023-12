Presidente em exercício da CBF recebe representantes de clubes: 'Levar transparência'

O presidente da CBF em exercício, José Perdiz de Jesus, se reuniu nesta sexta-feira com representantes de diversos clubes das Série A e B em reunião que utilizou para levar "tranquilidade e transparência", após ganhar na Justiça o direito de substituir Ednaldo Rodrigues.

O encontro contou com representantes do América-MG, Atlético-GO, Avaí, Ceará, CSA, Athletico-PR, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional. Além de Perdiz, estavam ao lado do presidente da CBF em exercício os diretores interinos Fernando Cabral, Pedro Capanema e Maurício Fonseca, o diretor de Registro, Ênio Gualberto, o diretor de Competições, Júlio Avellar, e a gerente jurídica, Regina Sampaio.

"Hoje foi mais uma reunião importante, em que levei uma mensagem de tranquilidade e transparência aos clubes. Essa tem sido a minha mensagem a todos. Tenho recebido representantes de clubes de várias séries e também de federações", disse Perdiz. "Tenho conversado com profissionais da CBF de todas as áreas que fazem essa entidade funcionar, levando a todos a clareza da minha missão aqui, como presidente em exercício."

Além da mensagem de paz, Perdiz assumiu o compromisso de que nenhuma atividade será paralisada, incluindo competições nacionais e regionais. E reafirmou que sua gestão é transitória e que sempre irá atuar com ética, transparência e total imparcialidade.

"O importante é que a CBF siga funcionando normalmente, sem prejuízo em todas as suas áreas, desde as competições, passando pelas diversas seleções brasileiras, masculina e feminina, seus pagamentos e outras atribuições", ressaltou o dirigente.

Depois de ser pressionado por Conmebol e Fifa com ameaça de sanções por causa de uma nova eleição na entidade, o presidente em exercício garantiu aos representantes dos clubes que todo o processo eleitoral, que está sob sua responsabilidade, "será executado com rigor, lisura e transparência."