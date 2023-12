Taylor Lautner relembra término de namoro com Taylor Swift e entrega quem decidiu colocar o ponto final

Em 2009, os fãs de Taylor Swift foram à loucura por conta do breve namoro da cantora com Taylor Lautner. Na época, o astro estava fazendo um baita sucesso por conta da saga Crepúsculo e o relacionamento causou burburinho. Contudo, o romance acabou do nada e bem rapidamente. Agora, 14 anos depois, Lautner decidiu abrir o coração e contar quem decidiu terminar o relacionamento.

- Estou pensando exatamente no que aconteceu. Mas, sim, foi ela, disse no podcast Call Her Daddy.

O eterno intérprete de Jacob Black, que atualmente é casado com Taylor Dome (sim, outra Taylor!), ainda afirmou que a melhor coisa que ele e Swift fizeram foi transformar a situação estranha em amizade, apesar de não serem mais próximos..

- Acho que quando você respeita alguém pelo que é, em seu âmago, isso permite que você siga em frente, perdoe e ressignifique esse amor de uma maneira diferente. Ficamos amigos, nos víamos de vez em quando. Mas então perdemos o contato e não conversamos por um tempo. Porém, sempre tive o mais profundo respeito por quem ela é como pessoa antes de qualquer coisa. Honestamente, eu diria que uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida no último ano foi o reacender da nossa amizade. Acima de tudo que ela é, ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa. E é ótimo tê-la em sua vida.