Pai de Melody se pronuncia após Erika Schneider expor cobrança por entrevista em podcast

Melody viu o seu nome envolvido em mais uma polêmica! Dessa vez, Erika Schneider foi a responsável por causar os comentários entre os internautas. Tudo começou após a ex-participante de A Fazenda expor que o pai da cantora cobrou 15 mil reais pela participação da filha em seu podcast.

- Junto com a equipe, a gente começou a pesquisar vários nomes. Um deles que falei para a gente entrar em contato foi a Melody, porque sei que ela tá lançando música, ia ser bacana para divulgar. Também sei que muita gente joga hate, mas eu gosto muito das músicas dela. A produção entrou em contato e adivinha: o pai dela falou que cobra 15 mil reais para participar. Fiquei tão triste. Desisti na hora.

Após a repercussão do assunto, o pai de Melody recorreu às redes sociais para falar sobre o assunto e explicar a decisão.

- A moça que tentou contratar a Melody para um podcast, quando cobrei um valor, ela simplesmente foi na internet e [disse que] achou um absurdo a gente ter cobrado. Ou seja, um podcast que está começando, não tem nome, ela se diz famosa mas o podcast ainda não começou.

E continuo afirmando que ainda deu um desconto pela participação da filha. Segundo ele, a presença de Melody custa 25 mil reais, e ele cobrou 15 mil reais.

- Então, é mais do que justo que a gente cobre, afinal de contas, um podcast dá muito dinheiro. Você acaba trazendo engajamento, ganha com vídeos no YouTube, com publicidades, parcerias, patrocínios, entra dinheiro para todo lado.

Eita!