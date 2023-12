Patti Smith tem alta hospitalar e atualiza fãs: Estou descansando

Notícia boa! Patti Smith teve alta hospitalar depois de ser internada às pressas por conta de um mal estar repentino antes se de apresentar em Bolonha, na Itália. A lenda do Punk teve de cancelar dois shows no país por causa de sua saúde.

Nesta quinta-feira, dia 14, ela publicou uma foto nas redes em que aparece com a equipe médica saindo do hospital, e escreveu uma mensagem agradecendo aos profissionais que cuidaram dela:

Isso é um agradecimento a todos no hospital por sua ajuda e orientação. Sinto muito por termos que cancelar shows em Bolonha e Veneza. Eu voltarei para cumprir minhas felizes obrigações. Este post também é para agradecer a todas as equipes médicas em todo o mundo, que atendem as necessidades das pessoas, especialmente aqueles altruisticamente servem ao próximo, todos os curandeiros, médicos, enfermeiros, atendentes, começou.

E agradeceu também às mensagens que recebeu desde que foi divulgado sua situação:

Também quero agradecer a todos por enviar mensagens de amor e preocupação. Estou descansando, como o médico orientou, e grata por ter tido tantos cuidados, embora esteja dolorosamente consciente de que muitos não têm tanta sorte, encerrou.