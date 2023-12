Carlinhos Maia e marido abrem as portas de nova mansão com detalhes que impressionam

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães abriram as portas da nova mansão do casal, localizada no mesmo condomínio onde vive Simone Mendes, no bairro de Alphaville, em São Paulo. O influencer publicou detalhes da decoração em seu Instagram. O vídeo que mostra a vista da piscina de borda infinita impressionou nos comentários. "Perfeita", escreveu a também influenciadora GKay.

"Toda honra e glória ao MAIOR influenciador de todos os tempos: JESUS CRISTO. Aqui está uma parte do nosso lar no coração do Brasil, São Paulo. Por anos ouvir dizer que SP não tem amor, há dias as pessoas que aqui vivem têm nos provado o contrario", escreveu.