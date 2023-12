Banda NX Zero vai gravar últimos shows da turnê de reencontro em São Paulo

Cedo ou tarde, a gente vai se reencontrar - e o momento chegou! NX Zero usou as redes sociais para anunciar que os últimos shows da turnê de reencontro vão ser para lá de especiais. O motivo? Serão gravados para registros audiovisuais. Será que vem DVD aí?

Os integrantes vão se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 15, e no sábado, dia 16. No Instagram oficial do grupo, o comunicado foi publicado com a seguinte legenda:

A Tour Cedo Ou Tarde vem sendo a jornada mais especial de toda nossa carreira, por isso, queremos guardar cada um desses momentos especiais conosco! O show desse final de semana vai ser gravado! Esperamos vocês lá vibrando MUITO com a gente!

E Di Ferrero, o vocalista, comentou:

Vai ser histórico!