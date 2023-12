Wonka: criminosos usam novo filme para roubar dados e dinheiro

Especialistas da Kaspersky descobriram cibercriminosos usando a popularidade e o lançamento do filme Wonka nos cinemas para distribuir golpes. Aproveitando os desavisados, as vítimas estão sendo enganadas para entregar dados pessoais confidenciais e dinheiro em troca de assistir ao suposto título. A Kaspersky oferece dicas de proteção e como identificar o golpe.

Oferecendo streaming gratuito do filme, os golpistas estão abusando do site de pesquisa “surveymonkey”, um criador de pesquisas e questionários online gratuitos, para atrair vítimas com uma oferta fraudulenta para assistir à nova obra. Depois de clicar no link, em vez de acessar o player, os internautas são direcionados para um site que aparenta fazer um pedido inofensivo: informações pessoais para se poder assistir ao filme completo.

O site direciona os fãs desavisados para uma tela pop-up que tem o intuito de supostamente criar uma conta. Para isso, pedem um cartão de crédito e número de identificação pessoal. Além disso, são solicitados detalhes como nome, endereço, número de telefone e outros dados confidenciais. Isso permite aos cibercriminosos criar débitos não autorizados em nome das vítimas que são difíceis de cancelar.

Além dos prejuízos financeiros e o roubo de dados privados, as vítimas também correm o risco de ter suas informações pessoais vendidas na dark web.

“É comum que esse tipo de lançamento atraia criminosos, pois é o tipo de conteúdo que muita gente vai buscar online. É importante que as pessoas permaneçam alertas e sigam regras básicas de segurança online – e não ignore os riscos. Estamos pedindo que todos pratiquem hábitos online seguros para que possam desfrutar de Wonka e outras estreias de filmes, protegendo a si mesmos e sua privacidade de cibercriminosos”, comenta Egor Bubnov, analista sênior de conteúdo web da Kaspersky.

Para se manter seguro enquanto desfruta das estreias de filmes, como Wonka, os especialistas da Kaspersky recomendam:

Tenha cuidado com mensagens falsas (phishing): elas podem ser e-mail, SMS ou mensagens por app de comunicação e sempre contém um link (que levará a vítima para um site falso). Também desconfie de vantagens exageradas. Verifique quem está mandando a mensagem e o link do site antes de tomar qualquer ação.

Use uma proteção online no computador e no celular que seja de confiança, como o Kaspersky Premium, que identifique anexos e links maliciosos.

Esteja atento ao compartilhamento de informações pessoais: tenha cuidado ao fornecer dados pessoais online, especialmente detalhes confidenciais, como endereço, número de telefone ou informações financeiras. Compartilhe esse tipo de conteúdo apenas em plataformas confiáveis e seguras.

Fontes confiáveis: confie em sites oficiais, varejistas autorizados e fontes confiáveis para comprar mercadorias, acessar conteúdo de filmes ou obter informações relacionadas à estreia. Evite fontes não oficiais ou suspeitas que possam tentar explorar seu entusiasmo.