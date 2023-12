Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega atualiza sobre saúde do marido após cirurgia: Deu tudo certo

Carlos Alberto de Nóbrega passou por uma cirurgia na última quinta-feira, dia 14, para a retirada de um coágulo no cérebro após o acidente doméstico que sofreu no dia 11 de novembro.

Na manhã desta sexta-feira, dia 15, a médica Renata de Nóbrega, esposa do apresentador, compartilhou uma foto com o amado e deu atualizações sobre a saúde de Carlos Alberto.

Te amo, meu amor. Obrigada pelas orações de vocês e energia positivas! Deu tudo certo. Viva!

Vale lembrar que o apresentador de A Praça É Nossa está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Carlos Alberto sofreu uma pequena queda no dia 11 de novembro e acabou batendo a cabeça. Na ocasião, ele foi levado ao hospital, fez alguns exames e seguiu em acompanhamento pela gravidade do acidente.

Além de bater a cabeça, o apresentador também trincou uma das costelas, mas lidou com muito bom humor com a situação. Carlos Alberto também chegou a contar que não queria ser levado ao hospital, mas foi por insistência da família.