Luísa Sonza explica motivo de não subir ao palco para receber prêmio por música Chico

Luísa Sonza pegou os fãs de surpresa quando lançou a música Chico, dedicada ao ex-namorado Chico Moedas. A música apaixonada e cheia de carinho se tornou um assunto delicado na vida da cantora depois da traição do influenciador.

Apesar da notícia complicada, Luísa seguiu cantando os versos com muito carinho e os fãs seguiram deixando Chico como uma das canções mais ouvidas do ano no Spotify. Pois bem, acontece que, na noite da última quinta-feira, dia 14, a loira participou do WME Awards 2023 e deixou de subir ao palco para receber o prêmio pela música.

Mas, ao contrário do que foi especulado, a cantora não se recusou a aceitar o troféu. Na verdade, segundo ela mesma, ela não teria ouvido chamarem o seu nome, pois estava no camarim e até tentou chegar ao palco a tempo, mas não conseguiu.

Eu estava no camarim na hora, não escutei. Corri para conseguir receber, mas não deu tempo. Foi só isso. Eu amo essa música, para mim, ela é uma das melhores que já fiz. Ela é meu xodó. Fiquei muito feliz com o prêmio, explicou na sessão de comentários de uma publicação sobre o assunto.