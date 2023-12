Prefeitura anuncia revitalização e pavimentação no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de São Bernardo assinou nesta quarta-feira (13) ordem de serviço para a recuperação asfáltica de todas as ruas do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

O pacote de intervenções envolve a revitalização e a pavimentação de novas vias, com investimento de R$ 2 milhões. A área que receberá a nova malha viária soma aproximadamente 16 mil metros quadrados e contemplará todas as ruas do bairro.

São os logradouros: Alípio do Nascimento Gonçalvez, Ana Maria Singer, Mario Missirolli, Nicolau Singer, Valdomiro Luiz e Viela Três.

A estimativa é que as obras no bairro beneficiarão pelo menos 3 mil pessoas. Já a previsão de entrega, que faz parte do Programa Asfalto Novo, é de 30 dias.